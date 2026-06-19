Общий пассажиропоток через пекинские пункты пропуска превысил 10 миллионов человек на полмесяца раньше, чем в прошлом году

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Согласно данным Главного поста пограничного контроля Пекина, по состоянию на 5:30 утра15 июня общий пассажиропоток через пекинские пункты пропуска с начала года превысил 10 миллионов человек, увеличившись на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рубеж был достигнут на полмесяца раньше, чем в 2025 году.

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