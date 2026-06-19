На прессово-рамном заводе «КАМАЗа» прошёл День открытых дверей

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Источник: КАМАЗе – Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Прессово-рамный завод провёл День открытых дверей для детей сотрудников.

Производственные площадки предприятия посетили 19 детей сотрудников прессово-рамного завода в возрасте от 14 до 18 лет. Перед началом экскурсии подростки прошли обязательный инструктаж по охране труда, получили жилеты и защитные очки, после чего отправились по запланированному маршруту. Ребята узнали о профессиях, востребованных на прессово-рамном производстве, увидели станки и детали, подержали в руках инструменты, а также оценили значимость работы, которую выполняют их родители.

Также для детей сотрудников ПРЗ организовали интеллектуальный квиз. Поделившись на команды, они отвечали на вопросы по истории «КАМАЗа» и Набережных Челнов. Организаторы на этом не остановились и провели для гостей серию мастер-классов. Ребятам представилась возможность собрать миниатюрную модель КАМАЗа, изготовить магнит, открытку, декорировать пакет, покрасить подставку под телефон, сделав её дизайн уникальным и неповторимым.

«Я впервые попала на «КАМАЗ». Здесь работают мои мама и папа. Посмотрела на мощный прессово-рамный завод, поучаствовала во всех мастер-классах. Круто! Будет возможность – вернусь ещё», – поделилась впечатлениями от экскурсии 14-летняя Лилия Таипова.

Также в рамках визита были предусмотрены обед и культурная программа. Творческий коллектив Дома культуры ПРЗ подготовил для юных гостей праздничный концерт с музыкальными номерами.

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