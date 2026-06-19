Китай представил план действий по скоординированному развитию платформенных предприятий

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Пекин, 19 июня /Синьхуа/ — Министерство промышленности и информатизации КНР совместно с шестью другими ведомствами опубликовало план действий по содействию скоординированному развитию крупных, средних и малых предприятий в области платформенной экономики в период с 2026 по 2028 год.

План направлен на продвижение инновационного сотрудничества, синергии экосистем и открытого взаимодействия между предприятиями разного масштаба, всестороннее стимулирование творчества и конкурентоспособности платформенной экономики, а также содействие более глубокой интеграции реальной и цифровой экономики.

Согласно плану, к 2028 году Китай намерен значительно повысить уровень скоординированного развития платформенных предприятий разного масштаба, сформировать ряд воспроизводимых моделей совместных инноваций и создать группу ведущих предприятий, специализирующихся на конкретных производственных нишах в области платформенной экономики.

План также призывает к большей открытости и обмену технологиями и данными, а также определяет ключевые задачи и специальные действия, включая направление платформенных предприятий на усиление инноваций в области искусственного интеллекта/ИИ/, углубление управления алгоритмами и трафиком, а также содействие прозрачности алгоритмов.

Платформенная экономика – это новая форма экономики, построенная на интернет-платформах. Платформенная экономика Китая в настоящее время находится на критическом этапе трансформации и модернизации. В связи с этим возникает острая необходимость адаптироваться к новым требованиям экономического и социального развития, а также технологических и промышленных преобразований в период 15-й пятилетки /2026-2030 годы/.

Юй Сяохуэй, директор Китайской академии информационных и коммуникационных технологий /CAICT/, заявил, что всем сторонам следует использовать реализацию плана действий как отправную точку для построения открытой, общей, диверсифицированной и инновационно-ориентированной системы платформенной экономики.

Эти усилия позволят крупным предприятиям укрепить свои позиции в экосистеме за счет раскрытия своих возможностей, помогут малым и средним предприятиям раскрыть инновационный потенциал за счет свободного движения производственных факторов и выведут развитие платформенной экономики на новый уровень, отметил Юй Сяохуэй. -0-

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