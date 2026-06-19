Иголка и нитка сохраняют красоту традиций — народные обычаи в преддверии праздника Дуаньу

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Деревня Сюйцунь в одноименном поселке уезда Шэ городского округа Хуаншань провинции Аньхой — это древняя деревня с более чем тысячелетней историей. Каждый год в преддверии праздника Дуаньу родители и старшие родственники дарят детям обувь в виде головы тигра, ароматные мешочки-подвески и другие подарки — эта традиция здесь передается из поколения в поколение. Тапочки в виде головы тигра символизируют пожелания крепкого здоровья, а ароматные саше — пожелания мира и благополучия. Эти небольшие предметы ручной работы несут в себе тепло и заботу жителей района Хуэйчжоу.

До сих пор многие жители деревни Сюйцунь по-прежнему шьют обувь в виде головы тигра и ароматные саше вручную. Эти «хранители культуры» с помощью иголки и нитки сохраняют культурный колорит древних деревень в районе Хуэйчжоу, давая возможность все большему числу людей познакомиться с традиционными ремеслами.

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