Заседание Совбеза ООН по Газе: гуманитарная ситуация остается крайне тяжелой

Источник: United Nations – Объединенные Нации –

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Прекращение огня в Газе формально сохраняется с октября 2025 года, однако за это время были убиты сотни палестинцев, а у 2,1 миллиона человек по-прежнему нет постоянного жилья. Совет Безопасности ООН в четверг собрался для обсуждения ситуации в анклаве. Заседание было созвано по инициативе десяти непостоянных и при поддержке четырех из пяти постоянных членов Совбеза ООН – Великобритании, Китая, России и Франции.

Выступая на встрече, заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и Координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер напомнил, что резолюция Совета Безопасности 2803 (2025), принятая после месяцев интенсивных посреднических усилий, принесла определенные результаты. В частности, снизилось число жертв среди гражданского населения в результате израильских ударов по Газе, были освобождены оставшиеся заложники, захваченные ХАМАС во время нападений 7 октября 2023 года, а также устранены некоторые препятствия для доставки гуманитарной помощи.

Флетчер отметил, что спустя шесть месяцев после вступления в силу режима прекращения огня сектор Газа больше не классифицируется как территория, находящаяся в состоянии массового голода. Тем не менее ситуация по-прежнему оценивается как чрезвычайно тяжелая.

Минимальный прогресс

Как подчеркнул замглавы ООН, резолюция 2803 и предложенный президентом США Дональдом Трампом план должны были обеспечить гораздо более существенные изменения.

«Эти хрупкие достижения – лишь минимум того, что необходимо палестинцам, что мы можем предоставить и чего требует международное право», – заявил Флетчер.

По его словам, достигнутые результаты означают лишь отход от самого катастрофического сценария, в то время как даже базовые потребности населения до сих пор не удовлетворены.

Координатор чрезвычайной помощи сообщил, что с момента объявления перемирия, по данным министерства здравоохранения Газы, были убиты почти тысяча палестинцев.

Миллионы нуждаются в помощи

Флетчер также отметил, что около 70 процентов населения нуждаются в жилье, а система предоставления услуг находится на грани коллапса. При этом план гуманитарного реагирования получил менее четверти необходимого финансирования.

Представитель ООН призвал Совет Безопасности добиваться защиты гражданского населения, включая гуманитарных работников, обеспечения безопасного, стабильного и беспрепятственного гуманитарного доступа на всей территории Газы, а также выделения финансирования, соответствующего масштабам кризиса.

«Гражданское население не может ждать более удобного дипломатического момента, чтобы получить средства, необходимые для выживания», – подчеркнул Флетчер.

«Перемирие не работает»

«Перемирие не работает», – заявила на заседании Бушра Халиди, руководитель отдела гуманитарной политики организации Oxfam International.

Она отметила, что выступает не только как официальное лицо, но и как палестинская мать, проживающая на Западном берегу. Семья ее мужа оказалась в ловушке в Газе, а сын пережил разлуку с близкими и насильственное переселение.

«Газу вновь разрывают на части, – сказала Халиди. – Все большее число ее жителей вынуждено ютиться на стремительно сокращающейся части территории сектора».

Мирные жители, по ее словам, по-прежнему вынуждены покидать свои дома, они страдают от голода и лишены какой-либо защиты.

«Мир нельзя измерить декларациями, – сказала Халиди. – Его нужно измерять пространством, в котором люди могут жить нормально».

Она сообщила, что с октября 2023 года ее коллеги и их палестинские партнеры оказали помощь в Газе почти 1,5 миллионам человек. Гуманитарная инфраструктура, необходимая для восстановления, была целенаправленно разрушена, а надежным гуманитарным организациям, в том числе Ближневосточному агентству для помощи палестинским беженцам (БАПОР), запрещают выполнять свою работу.

Халиди напомнила, что резолюция 2803 была принята для поддержания режима прекращения огня и урегулирования катастрофической гуманитарной ситуации в Газе, однако спустя семь месяцев даже эти базовые цели остаются нереализованными.