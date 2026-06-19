Добро пожаловать на самую высокую в мире пассажирскую железнодорожную станцию

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Железнодорожная станция Яньшипин, расположенная на высоте 4721 метр над уровнем моря в поселке Яньшипин уезда Амдо города Нагчу Сицзанского автономного района, является самым высоким в мире пассажирским остановочным пунктом.

Строительство станции было завершено 1 июля 2006 года. Изначально это был временный пункт без постоянного персонала, предназначенный для технической остановки и разъезда поездов. Позже по мере улучшения местной инфраструктуры и развития туризма, спрос на пассажирские перевозки стал расти. В декабре 2025 года станция Яньшипин официально начала обслуживать пассажиров, что сделало поездки местных жителей на лечение, учебу и работу более безопасными и удобными.

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