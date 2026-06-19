Post

Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

http://www.news.cn/photo/20260616/961820261ed649c9990382411956892f/c.html

16 июня в Музее искусства Пудун в Шанхае открылась выставка «Джорджо Моранди: Монолог», организованная совместно Музеем искусства Пудун и Музеем Моранди в Болонье (Италия). На выставке представлено более 200 экспонатов, из которых более 140 являются оригиналами работ знаменитого итальянского художника Моранди. Выставка будет официально открыта для публики в Музее искусства Пудун с 17 июня.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.