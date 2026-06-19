В Ханчжоу открылся международный фестиваль анимации

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Ханчжоу, 18 июня /Синьхуа/ — 22-й Китайский международный фестиваль анимации в среду открылся в городе Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.

Ханчжоу, 18 июня /Синьхуа/ — 22-й Китайский международный фестиваль анимации в среду открылся в городе Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.

Ханчжоу, 18 июня /Синьхуа/ — 22-й Китайский международный фестиваль анимации в среду открылся в городе Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.

Ханчжоу, 18 июня /Синьхуа/ — 22-й Китайский международный фестиваль анимации в среду открылся в городе Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.

Ханчжоу, 18 июня /Синьхуа/ — 22-й Китайский международный фестиваль анимации в среду открылся в городе Ханчжоу, административном центре провинции Чжэцзян /Восточный Китай/.

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