В субцентре Пекина, Тунчжоу, пройдет «суперпраздник Дуаньу» из более чем 60 мероприятий

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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По сообщению управления культуры и туризма района Тунчжоу города Пекина от 16 июня, в праздничные выходные в честь праздника Дуаньу в Тунчжоу пройдет серия новых культурно-туристических развлечений: гонки на лодках-драконах, парады золотых драконов, плавучие рынки, мастер-классы по традиционным ремеслам, тематическое мероприятие «Прохладное лето в UniversalBeijing» — всего более 60 мероприятий на набережных, в туристических зонах, торговых центрах и на улицах подарят возможность жителям и гостям города насладиться «суперпраздником Дуаньу».

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