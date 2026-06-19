В Сиане представлены ценные артефакты из Греции

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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14 июня в Музее провинции Шэньси в городе Сиань открылась специальная выставка «Искусство в золоте. Украшения эпохи эллинизма». Организатором выставки выступил Музей провинции Шэньси, соорганизаторами — Министерство культуры Греции и Музей Бенаки в Афинах. На выставке представлено 250 предметов (комплектов) ценных артефактов из 25 музеев и археологических учреждений Греции. Экспозиция, посвященная искусству обработки золота, системно представляет художественные достижения и картину культурного обмена эпохи эллинизма. Выставка продлится до 29 ноября 2026 года.

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