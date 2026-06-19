В Москве прошла фотовыставка достижений научно-технического развития Китая

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Москва, 19 июня /Синьхуа/ — Фотовыставка “Из “догоняющего” в “лидера”, посвященная достижениям научно-технического развития Китая, прошла в четверг в посольстве КНР в Москве. Проект охватывает достижения страны в освоении космоса, энергетике, транспорте и других высокотехнологичных отраслях. Для участников мероприятия была организована экскурсия по выставке.

“Сегодня Китай вывел научно-технологические инновации на уровень важнейшего стратегического приоритета. Высокий уровень научно-технической обеспеченности помогает стране развивать новые производственные мощности и продвигать модернизацию”, — сказал на мероприятии посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

По его словам, страна уже вышла в лидеры в сфере искусственного интеллекта, биомедицины, робототехники и квантовых технологий. “Совместные усилия Китая и России позволяют последовательно развивать взаимодействие в области науки, техники и инноваций. Совместные исследования и кооперация в области космоса, ядерной энергетики, искусственного интеллекта, новых материалов, биомедицины и полярных исследований помогают экономике и повышают благосостояние наших народов”, — добавил дипломат.

Помощник президента России по вопросам науки и образования Андрей Фурсенко высоко оценил уровень двустороннего научного сотрудничества. “Российский научный фонд и Государственный фонд естественных наук Китая сформировали одну из наиболее масштабных программ двустороннего научного взаимодействия. Каждый второй международный проект Российского научного фонда реализуется с участием ученых из Китая. Именно через дружбу между представителями двух стран вырастает то дерево взаимодействия в науке и образовании, которое мы вместе растим. Взаимодействие между нашими странами привлекательно и выгодно для обеих сторон”, — подчеркнул он.

Посетители выставки также поделились своими впечатлениями. Кандидат технических наук, заведующий лабораторией промышленной робототехники МГТУ “СТАНКИН” Мадин Шереужев заявил, что темпы технологического развития Китая поражают. “Если раньше был невероятный масштаб, то теперь еще и качество. Особенно это видно в части развития искусственного интеллекта, автомобилестроения и робототехники”, — сказал он.

Младший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук Родион Кудакаев отметил, что выставка наглядно демонстрирует самобытность китайской модели модернизации. “Начиная от запуска ракет, заканчивая координацией движения роботов, очень хорошо передан дух времени”, — поделился он впечатлениями.

В Китае 30 мая отметили 10-й Национальный день научно-технических работников. По этому случаю в посольстве страны в России в четверг также состоялись торжественный прием и 7-я церемония вручения Премии посла КНР.

Фотовыставка подготовлена информационным агентством Синьхуа и посольством КНР в РФ. Соорганизатор — China Chengtong International Investment Co., Ltd. –0–

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