В микрорайонах города Чжэнчжоу проходят мероприятия, посвященные празднику Дуаньу

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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В нескольких микрорайонах города Чжэнчжоу провинции Хэнань в преддверии праздника Дуаньу прошли тематические мероприятия по теме безопасности. Мероприятия объединили в себе знакомство с народными обычаями, просвещение по вопросам безопасностии полезные сервисы для жителей микрорайона. Участники вместе собирали пучки из полыни и делали ароматные мешочки — символы праздника Дуаньу, одновременно изучая основы безопасности. Такие мероприятия позволяют передать следующим поколениям традиционный дух праздника, а также способствуют созданию спокойной и гармоничной атмосферы в местных сообществах.

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