В Китае в честь праздника Дуаньу проходят разнообразные мероприятия

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Пекин, 17 июня /Синьхуа/ — В преддверии традиционного китайского праздника Дуаньу /праздник Драконьих лодок/, который в этом году выпадает на 19 июня, по всему Китаю проходят разнообразные мероприятия.

Пекин, 17 июня /Синьхуа/ — В преддверии традиционного китайского праздника Дуаньу /праздник Драконьих лодок/, который в этом году выпадает на 19 июня, по всему Китаю проходят разнообразные мероприятия.

Пекин, 17 июня /Синьхуа/ — В преддверии традиционного китайского праздника Дуаньу /праздник Драконьих лодок/, который в этом году выпадает на 19 июня, по всему Китаю проходят разнообразные мероприятия.

Пекин, 17 июня /Синьхуа/ — В преддверии традиционного китайского праздника Дуаньу /праздник Драконьих лодок/, который в этом году выпадает на 19 июня, по всему Китаю проходят разнообразные мероприятия.

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