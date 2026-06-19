Вице-премьер Госсовета Китая подчеркнул важность развития ключевых производственных цепочек и совершенствования стандартизации

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Фучжоу, 19 июня /Синьхуа/ — Вице-премьер Госсовета КНР Чжан Гоцин отметил необходимость повышения уровня самодостаточности и контролируемости ключевых производственных цепочек, чтобы в полной мере задействовать направляющую и защитную роль стандартов.

Чжан Гоцин, являющийся также членом Политбюро ЦК КПК, сделал эти заявления во время инспекции развития ключевых производственных цепочек и совершенствования стандартизации в провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ со вторника по четверг.

В городах Сямэнь, Цюаньчжоу и Фучжоу Чжан Гоцин посетил предприятия и учреждения в таких отраслях, как новые дисплеи, новые материалы, электронные компоненты и медицинское оборудование, подробно ознакомившись с производственно-хозяйственной деятельностью, научно-исследовательскими разработками и развитием отраслей.

Чжан Гоцин подчеркнул, что необходимо приложить усилия для дальнейшей реализации инициативы по высококачественному развитию ключевых производственных цепочек в секторе обрабатывающей промышленности, укрепления фундаментальных исследований в этом секторе и содействия углубленной интеграции производственных структур, вузов, НИИ и пользователей при сохранении ведующей роли предприятий.

Чжан Гоцин также заявил, что стандартизация должна использоваться для того, чтобы помочь научно-техническим и промышленным инновациям, лучше служить высококачественному развитию экономики и общества. Необходимо усиливать взаимное продвижение и интеграцию стандартов и технологических исследований, а также увеличить предложение передовых и применимых стандартов.

Продукты, представляющие повышенный риск для здоровья и безопасности людей, должны быть своевременно поставлены под контроль с использованием обязательных стандартов, добавил он.

Вице-премьер также подчеркнул усилия по защите от наводнений и тайфунов во время сезона дождей на юге Китая. -0-

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