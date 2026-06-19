Аромат листьев цзунцзы — волонтеры дарят тепло соседям в преддверии праздника Дуаньу

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Приближается праздник Дуаньу. В целях сохранения традиционной народной культуры и воспитания уважения к пожилым людям, в микрорайоне Чилинлу района Тяньсинь города Чанша провинции Хунань недавно прошла волонтерская акция «Теплый праздник Дуаньу — забота о пенсионерах», в рамках которой жители микрорайона получили от волонтеров помощь и теплые поздравления с наступающим праздником.

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