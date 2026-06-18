Post

Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Пекин, 18 июня /Синьхуа/ — Центральная руководящая группа КПК по работе в области партийного строительства издала циркуляр об изучении и претворении в жизнь идей Си Цзиньпина о внутрипартийном строительстве.

Как отмечается в документе, с момента проведения 18-го съезда КПК в 2012 году ЦК КПК, ядром которого является Си Цзиньпин, выдвинул ряд новых идей, концепций и стратегий в области внутрипартийного управления и мер по укреплению партии, в результате чего были сформулированы идеи Си Цзиньпина о внутрипартийном строительстве.

Согласно циркуляру, это является важной составляющей идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху и служит основополагающим руководством и практическим ориентиром для продвижения внутрипартийного строительства в новую эпоху.

В документе подчеркивается, что изучение и претворение в жизнь идей Си Цзиньпина о внутрипартийном строительстве способствуют постоянному продвижению всестороннего устрожения внутрипартийного управления и обеспечению устойчивого и долгосрочного прогресса в деле модернизации в китайском стиле.

Циркуляр предписывает парткомам и руководящим партийным группам на всех уровнях организовать соответствующие программы изучения и подготовки и преобразовать результаты таких программ в практические действия по укреплению партии. –0–

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.