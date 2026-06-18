Финансовые новости: 18.06.2026, 16-00 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги ABIO (iАРТГЕН ао).

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Источник: Московская Биржа –

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18.06.2026 16:00

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 18.06.2026, 16-00 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО с кодом расчетов Y0/Y1Dt (до -200.0 %), ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков (до -0.389 руб., эквивалентно ставке 309.0 %) ценной бумаги ABIO (iАРТГЕН ао).

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