Финансовые новости: О порядке приобретения облигаций серии 001P-05 ООО МФК “Фордевинд” с 19 июня 2026 год.

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Источник: Московская Биржа –

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Участникам торгов

Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть, Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23 января 2026 года (Протокол №11), и на основании уведомления о выкупе, полученного от ООО МФК “Фордевинд”, установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения приобретения облигаций ООО МФК “Фордевинд” в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”:

Наименование Эмитента ООО МФК “Фордевинд” Полное наименование ценных бумаг

(вид и тип) биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05 Регистрационный номер выпуска 4B02-05-00616-R-001P Торговый код RU000A108WV7 ISIN RU000A108WV7 Информация о приобретении

(Режим торгов, форма приобретения) С предварительным сбором адресных заявок с датой активации в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”. (Расчеты: Рубль) Код расчетов T0 Цена приобретения 100% от номинальной стоимости Облигации Наименование Агента, выкупающего облигации ООО “Ренессанс Брокер”

(идентификатор в системе торгов – MC0089500000) Размер лота 1 Облигация Дата начала сбора заявок 19.06.2026 Дата окончания сбора заявок 25.06.2026 Дата активации заявок и заключения сделок 30.06.2026 Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок Дата сбора заявок Время начала сбора заявок Время окончания сбора заявок 19.06.2026 10:00 18:00 22.06.2026 10:00 18:00 23.06.2026 10:00 18:00 24.06.2026 10:00 18:00 25.06.2026 10:00 18:00 Время активации заявок 10:00 Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок Дата удовлетворения заявок Время начала удовлетворения

заявок Время окончания удовлетворения заявок 30.06.2026 10:15 18:00 Дополнительные условия Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.

Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в течение периода сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки.

Заявки на продажу Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:

– дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате “ДДММГГГГ” Системой торгов);

– количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);

– код расчетов;

– цена, в процентах от номинальной стоимости Облигаций;

– прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.



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