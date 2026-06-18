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Финансовые новости: О порядке приобретения облигаций серии 001P-05 ООО МФК “Фордевинд” с 19 июня 2026 год.

June 18, 2026

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Источник: Московская Биржа –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Участникам торгов

Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть, Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23 января 2026 года (Протокол №11), и на основании уведомления о выкупе, полученного от ООО МФК “Фордевинд”, установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения приобретения облигаций ООО МФК “Фордевинд” в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”:

Наименование Эмитента ООО МФК “Фордевинд”
Полное наименование ценных бумаг
(вид и тип)		 биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05
Регистрационный номер выпуска 4B02-05-00616-R-001P
Торговый код RU000A108WV7
ISIN RU000A108WV7
Информация о приобретении
(Режим торгов, форма приобретения)		 С предварительным сбором адресных заявок с датой активации в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”. (Расчеты: Рубль)
Код расчетов T0
Цена приобретения 100% от номинальной стоимости Облигации
Наименование Агента, выкупающего облигации ООО “Ренессанс Брокер”
(идентификатор в системе торгов – MC0089500000)
Размер лота 1 Облигация
Дата начала сбора заявок 19.06.2026
Дата окончания сбора заявок 25.06.2026
Дата активации заявок и заключения сделок 30.06.2026
Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок Дата сбора заявок Время начала сбора заявок Время окончания сбора заявок
19.06.2026 10:00 18:00
22.06.2026 10:00 18:00
23.06.2026 10:00 18:00
24.06.2026 10:00 18:00
25.06.2026 10:00 18:00
Время активации заявок 10:00
Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок Дата удовлетворения заявок Время начала удовлетворения
заявок		 Время окончания удовлетворения заявок
30.06.2026 10:15 18:00
Дополнительные условия Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в течение периода сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки.
Заявки на продажу Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
– дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате “ДДММГГГГ” Системой торгов);
– количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
– код расчетов;
– цена, в процентах от номинальной стоимости Облигаций;
– прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
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