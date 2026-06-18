Финансовые новости: О порядке приобретения облигаций серии 001P-05 ООО МФК “Фордевинд” с 19 июня 2026 год.

Источник: Московская Биржа –
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Участникам торгов
Информируем Вас о том, что в соответствии с Частью I. Общая часть, Частью II. Секция фондового рынка Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 23 января 2026 года (Протокол №11), и на основании уведомления о выкупе, полученного от ООО МФК “Фордевинд”, установлены следующие форма, время, срок и порядок проведения приобретения облигаций ООО МФК “Фордевинд” в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”:
|Наименование Эмитента
|ООО МФК “Фордевинд”
|Полное наименование ценных бумаг
(вид и тип)
|биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05
|Регистрационный номер выпуска
|4B02-05-00616-R-001P
|Торговый код
|RU000A108WV7
|ISIN
|RU000A108WV7
|Информация о приобретении
(Режим торгов, форма приобретения)
|С предварительным сбором адресных заявок с датой активации в режиме торгов “Выкуп: Адресные заявки”. (Расчеты: Рубль)
|Код расчетов
|T0
|Цена приобретения
|100% от номинальной стоимости Облигации
|Наименование Агента, выкупающего облигации
|ООО “Ренессанс Брокер”
(идентификатор в системе торгов – MC0089500000)
|Размер лота
|1 Облигация
|Дата начала сбора заявок
|19.06.2026
|Дата окончания сбора заявок
|25.06.2026
|Дата активации заявок и заключения сделок
|30.06.2026
|Время сбора заявок в ходе периода сбора заявок
|Дата сбора заявок
|Время начала сбора заявок
|Время окончания сбора заявок
|19.06.2026
|10:00
|18:00
|22.06.2026
|10:00
|18:00
|23.06.2026
|10:00
|18:00
|24.06.2026
|10:00
|18:00
|25.06.2026
|10:00
|18:00
|Время активации заявок
|10:00
|Время проведения торгов в ходе периода удовлетворения заявок
|Дата удовлетворения заявок
|Время начала удовлетворения
заявок
|Время окончания удовлетворения заявок
|30.06.2026
|10:15
|18:00
|Дополнительные условия
|Снятие заявок допускается в течение периода сбора заявок.
Процедура контроля обеспечения по заявке, поданной в течение периода сбора заявок, осуществляется в момент активации такой заявки.
Заявки на продажу Облигаций подаются со следующими обязательными реквизитами:
– дата активации (данный реквизит заявки заполняется автоматически в формате “ДДММГГГГ” Системой торгов);
– количество ценных бумаг в лотах (максимальное количество ценных бумаг, которое потенциальный продавец хотел бы продать);
– код расчетов;
– цена, в процентах от номинальной стоимости Облигаций;
– прочие обязательные реквизиты, установленные Правилами торгов.
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