Финансовые новости: Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на валютные пары.

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Источник: Московская Биржа –

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Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на валютные пары

Фьючерсный контракт Цена исполнения AUDU-6.26 0.70135 GBPU-6.26 1.32395 UCAD-6.26 1.4124 UCHF-6.26 0.8026 UJPY-6.26 160.805 EGBP-6.26 0.8669 ECAD-6.26 1.62105 EJPY-6.26 184.56395 UTRY-6.26 46.3293



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