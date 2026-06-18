Финансовые новости: Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на валютные пары.

Источник: Московская Биржа –
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Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на валютные пары
|Фьючерсный контракт
|Цена исполнения
|AUDU-6.26
|0.70135
|GBPU-6.26
|1.32395
|UCAD-6.26
|1.4124
|UCHF-6.26
|0.8026
|UJPY-6.26
|160.805
|EGBP-6.26
|0.8669
|ECAD-6.26
|1.62105
|EJPY-6.26
|184.56395
|UTRY-6.26
|46.3293
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