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Финансовые новости: Определены цены исполнения фьючерсных контрактов на валютные пары.

June 18, 2026

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Источник: Московская Биржа –

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Определены цены исполнения  фьючерсных контрактов на валютные пары

Фьючерсный контракт Цена исполнения 
AUDU-6.26 0.70135
GBPU-6.26 1.32395
UCAD-6.26 1.4124
UCHF-6.26 0.8026
UJPY-6.26 160.805
EGBP-6.26 0.8669
ECAD-6.26 1.62105
EJPY-6.26 184.56395
UTRY-6.26 46.3293
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