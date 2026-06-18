Финансовые новости: Инвесторам станет доступно больше информации о выпусках ЦФА.

Источник: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

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Расширяются сведения о самом эмитенте. В решение о выпуске необходимо будет включить данные из его бухгалтерской отчетности или дать ссылку на ресурс, где они опубликованы. Кроме того, если у эмитента есть кредитный рейтинг, обязательно должен быть указан сайт кредитного рейтингового агентства, которое его присвоило.

Особое внимание уделяется выпускам кредитных ЦФА. Они дают инвестору возможность получать выплаты, связанные с платежами по кредитному договору банка. Приобретая такой инструмент, инвестор принимает на себя риск невозврата заемных средств, который изначально был у кредитора. Поэтому банк, выпуская кредитные ЦФА, должен предоставить инвестору сведения о кредитном договоре и его заемщике. Если речь идет о кредитном портфеле, то потребуется раскрыть информацию о его качественной оценке, обо всех якорных заемщиках и доле просроченных платежей.

Обладая такими сведениями, инвестор сможет принимать более взвешенные решения при покупке этого вида ЦФА. Данные продукты имеют сложную природу, поэтому предназначены только для квалифицированных инвесторов.

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