Финансовые новости: Вложения паевых фондов в денежный рынок Московской биржи превысили 2 трлн рублей.

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Источник: Московская Биржа –

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Объем текущих вложений (открытая позиция) биржевых и открытых паевых инвестиционных фондов (БПИФ и ОПИФ) в инструменты денежного рынка Московской биржи увеличился с начала 2026 года на 28% и впервые превысил 2 трлн рублей. Из них на БПИФы приходится более 91%.

БПИФы и ОПИФы денежного рынка вкладывают активы в ликвидные инструменты, в основном в сделки репо. В качестве ориентира доходности (бенчмарка) фонда денежного рынка управляющие компании могут использовать рассчитываемую Московской биржей ставку денежного рынка RUSFAR.

В инструменты денежного рынка Московской биржи инвестируют 19 биржевых и 6 открытых паевых инвестиционных фондов.

Общее количество физлиц – держателей паев БПИФов и ОПИФов денежного рынка на Московской бирже с начала года увеличилось на 440 тысяч и сейчас превышает 2,85 миллиона человек. Средний размер вложений одного частного инвестора в фонды денежного рынка составляет около 650 тыс. рублей.

Дмитрий Даниленко, директор по развитию денежного рынка Московской биржи:

“При повышенной волатильности на финансовых рынках мы остаемся для инвесторов надежной и стабильной площадкой, где легко и безопасно можно разместить свободные средства. Активы фондов денежного рынка – по большей части именно вложения частных инвесторов, а доход от этих вложений с начала года уже превысил 113 млрд рублей”.

Денежный рынок Московской биржи — один из важнейших сегментов российского финансового рынка, с помощью которого финансовые компании, крупный, средний и малый бизнес, а также индивидуальные инвесторы управляют денежной ликвидностью. В перечень инструментов денежного рынка входят репо с ЦК, репо с КСУ, репо с Банком России, междилерское репо, депозиты с ЦК, кредиты, а также депозитные и кредитные аукционы.



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