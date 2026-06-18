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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Москва, 18 июня /Синьхуа/ — Россия примет действенные жесткие ответные меры на принятые Евросоюзом 15 июня антироссийские санкции. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“Они не замечают, насколько неэффективны и, мне кажется, саморазоблачительны для них все эти меры санкционного давления. Почему-то они не понимают, что они наносят вред и себе, а себе в первую очередь, и миру, потому что все их разговоры о том, что они заботятся о судьбах мира, продовольственной, энергетической безопасности разбиваются об эти самые санкции, которые теперь уже принимаются ими не только против россиян, России и российских компаний, но и против представителей других стран”, — отметила М. Захарова.

Как указала дипломат, незаконные рестрикции ЕС продолжают “расширять или углублять, или придумывать еще”. –0–

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