Президент Таджикистана поздравил глав США и Ирана с достижением мирной договоренности

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Душанбе, 18 июня /Синьхуа/ — Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительные телеграммы президенту США Дональду Трампу и президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с достижением мирной договоренности между двумя странами. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президента Таджикистана.

В послании Д. Трампу Э. Рахмон отметил, что достижение соглашения между США и Ираном имеет ключевое значение для установления всеобъемлющего мира и стабильности на Среднем Востоке, а также укрепления системы глобальной безопасности, создавая благоприятные и прочные основы для новых миротворческих шагов на этом пути.

В отдельном послании М. Пезешкиану президент Таджикистана отметил, что достижение этой договоренности было нелегким для народа Ирана и является результатом его твердой воли и огромных усилий. По его словам, договоренности имеют важное значение для обеспечения стабильного и всеобъемлющего мира на Среднем Востоке, укрепления системы международной безопасности и создания благоприятных условий для устойчивого социально-экономического развития.

Э. Рахмон в обоих посланиях подтвердил приверженность Таджикистана урегулированию всех международных разногласий исключительно политико-дипломатическими средствами и приветствовал достигнутое соглашение. –0–

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