«Остановите это безумие»: главный правозащитник ООН предупредил о гуманитарной катастрофе в суданском Эль-Обейде

Источник: United Nations – Объединенные Нации –

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Готовящееся наступление на столицу штата Северный Кордофан может обернуться серьезными международными преступлениями и грозит еще больше усугубить катастрофический гуманитарный кризис в стране. Об этом предупредил в четверг Верховный комиссар ООН по правам человека.

Фолькер Тюрк сделал заявление по Судану после сообщений о значительном наращивании на подступах к городу подразделений Сил быстрого реагирования и их союзников. Перегруппировка войск сопровождается усилением ударов беспилотников и артиллерийских обстрелов.

Судан погружен в войну с апреля 2023 года, когда вспыхнули боевые действия между ранее союзными Суданскими вооруженными силами и Силами быстрого реагирования. Одна из крупнейших стран Африки оказалась втянута в конфликт, который повлек за собой тяжелейший гуманитарных кризис.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), война вынудила покинуть свои дома более 13 миллионов человек, миллионы других оказались на грани голода. При этом гуманитарный доступ остается крайне ограниченным на значительной части территории Судана.

Генсек ООН призывает к международному вмешательству

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также выступил в четверг через своего пресс-секретаря с заявлением, в котором выразил тревогу по поводу возможного наземного наступления.

«Генеральный секретарь призывает всех, кто имеет влияние на стороны, использовать его, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. Мы не должны допустить повторения в Эль-Обейде ужасов Эль-Фашира», – говорится в заявлении.

Напомним, что, по данным правозащитников, в ходе захвата Эль-Фашира осенью 2025 года Силы быстрого реагирования (СБР) совершали массовые нарушения прав человека, включая внесудебные казни.

Генсек Гутерриш подчеркнул, что гуманитарные организации продолжают оказывать помощь по всему Кордофану, несмотря на ухудшающуюся ситуацию с безопасностью. На прошлой неделе в результате ударов беспилотников по жилым кварталам Эль-Обейда погиб один из гуманитарных работников.

Условия, близкие к осаде

За последние две недели по Эль-Обейду были нанесены десятки ударов беспилотников, главным образом по автозаправочным станциям и грузовикам. В результате погибли мирные граждане. При этом жители Эль-Обейда находятся в условиях, близких к осаде, уже более полутора лет.

«Государства, обладающие влиянием, обязаны использовать его сейчас, чтобы остановить это безумие», – заявил Фолькер Тюрк.

Верховный комиссар провел прямую параллель с преступлениями, задокументированными в Эль-Фашире и лагере перемещенных лиц Замзам в Северном Дарфуре, предупредив, что аналогичный сценарий разворачивается теперь в Северном Кордофане.