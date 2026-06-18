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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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russian.china.org.cn | 19. 06. 2026 Шрифт: a a a

Xinhua | 19. 06. 2026

Ключевые слова: Иран-США

Источник: Xinhua

Молния: Верховный лидер Ирана одобрил дальнейшую реализацию меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

Молния: Верховный лидер Ирана одобрил дальнейшую реализацию меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

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