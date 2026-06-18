Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –
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|russian.china.org.cn | 19. 06. 2026
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Xinhua | 19. 06. 2026
Ключевые слова: Иран-США
Источник: Xinhua
- Молния: Будущие прямые переговоры с США не означают принятия позиции противника — верховный лидер Ирана
- Молния: Будущие прямые переговоры с США не означают принятия позиции противника — верховный лидер Ирана
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