МИД РФ предупредил страны НАТО о разрушительном ответе в случае агрессии на Россию

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Москва, 18 июня /Синьхуа/ — Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг предупредила о разрушительном ответе, если какая-либо из стран Организации Североатлантического договора /НАТО/ решит атаковать регион России.

“В очередной раз хочу подчеркнуть, что в случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений, что ответ с нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них”, — заявила дипломат на брифинге. –0–

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