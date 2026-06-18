Post

Источник: Правительство Российской Федерации –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Общая готовность капитального ремонта внешнего контура комплекса зданий Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова на Моховой и Большой Никитской улицах превысила 90%. Специалисты ППК «Единый заказчик в сфере строительства» завершают реставрацию фасадов, цоколей и входных групп Зоологического музея, факультетов психологии и искусств, а также Института стран Азии и Африки. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Работы на этих объектах имеют большое значение для сохранения исторического облика центра столицы и обеспечения комфортной образовательной среды в ведущем вузе страны. Специалисты “Единого заказчика„ и подрядной организации при координации Департамента культурного наследия города Москвы завершают капитальный ремонт и реставрацию фасадов, цоколей и входных групп зданий Зоологического музея, факультетов психологии и искусств, а также Института стран Азии и Африки. Общая готовность капремонта внешнего контура зданий МГУ составляет более 90%. Площадь отремонтированных фасадов превышает 15 тыс. кв. м», – сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что строители также проводят работы в расположенном неподалёку здании факультета журналистики МГУ. Там выполнены необходимые демонтажные и подготовительные работы, специалисты приступают к ремонту внутренних помещений здания.

Параллельно на Воробьёвых горах продолжается масштабный капитальный ремонт главного корпуса университета. Специалистами отремонтированы 7-й, 12-й и 22-й этажи здания, где расположены помещения геологического, географического и механико-математического факультетов.

«В настоящее время в главном здании МГУ им. М.В.Ломоносова завершается ремонт на 10-м, 13-м и 21-м этажах. До конца года будут обновлены 8-й, 9-й, 11-й и 23-й этажи. Строители обновляют интерьеры, ремонтируют инженерные системы и реставрируют расположенную там историческую мебель – столы, шкафы, деревянные облицовочные панели, люстры и многие другие предметы декора», – сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

До конца 2026 года также планируется обновить фасад главного здания университета и его кровлю, капитально отремонтировать шпиль со звездой, малые архитектурные формы и входные группы.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.