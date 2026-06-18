Ливия: дезинформация о мигрантах провоцирует нападения на объекты ООН

Источник: United Nations – Объединенные Нации –

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Политический процесс в Ливии вновь набирает обороты, однако достигнутый прогресс остается хрупким и требует дальнейшей поддержки. Об этом заявила Специальный представитель Генерального секретаря и глава политической миссии ООН в этой стране Ханна Тетте, выступая в четверг на заседании Совета Безопасности.

По ее словам, серьезным вызовом становится растущая волна дезинформации, разжигания ненависти и подстрекательства, направленных против мигрантов, беженцев, представителей гуманитарных организаций и агентств ООН.

«Ложные и вводящие в заблуждение утверждения, особенно обвинения в том, что ООН якобы намерена переселять мигрантов и беженцев в Ливию, способствовали формированию атмосферы враждебности, угроз и насилия в отношении гуманитарных работников и персонала Организации», – отметила Тетте.

Спецпредставитель сообщила, что в начале июня сотни демонстрантов собрались у зданий Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Миссии ООН в Триполи, протестуя против ложных сообщений о переселении мигрантов. Протестующие повредили имущество ООН и забросали сотрудников службы безопасности камнями. Тетте подчеркнула, что Организация Объединенных Наций не занимается переселением мигрантов в Ливию.

Рекомендации для выхода из кризиса

Глава Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) сообщила о завершении структурированного национального диалога, который продолжался шесть месяцев и объединил представителей различных политических, общественных и профессиональных кругов страны. Участники выработали почти 600 рекомендаций по вопросам государственного управления, экономики, безопасности, национального примирения и прав человека.

Параллельно МООНПЛ продолжает посреднические усилия между представителями Правительства национального единства, командованием Ливийской национальной армии и членами законодательных органов страны.

Как сообщила Тетте, сторонам удалось достичь принципиального соглашения по вопросу формирования нового состава Высшей национальной избирательной комиссии и начать предметное обсуждение спорных положений избирательного законодательства.

Экономические проблемы и коррупция

Спецпредставитель отметила, что экономическая ситуация продолжает представлять угрозу для стабильности страны.

«Рост цен и снижение покупательной способности населения оказывают все более серьезное давление на домохозяйства и систему государственных услуг», – предупредила она.

Несмотря на рост доходов благодаря повышению мировых цен на нефть и газ, структурные проблемы сохраняются.

«Основным фактором, вызывающим дефицит топлива, остаются укоренившиеся сети контрабанды, которые вывозят из страны субсидируемые нефтепродукты в ущерб интересам ливийских потребителей», – подчеркнула Тетте.

Сохраняющиеся угрозы безопасности

Спецпредставитель также выразила обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности. По ее словам, возобновление насилия в Эз-Завии на западе Ливии вновь продемонстрировало нестабильность ситуации в этом регионе.

«МООНПЛ продолжает взаимодействовать со сторонами на местах и призывает к деэскалации и сдержанности на фоне продолжающейся мобилизации вооруженных групп и насилия», – отметила докладчица.

Международная поддержка

Тетте призвала власти страны продолжать сотрудничество с Международным уголовным судом и активизировать уголовное преследование лиц, виновных в нарушениях прав человека и международного гуманитарного права.

По словам Спецпредставителя, международная поддержка, в том числе в рамках Берлинского процесса по Ливии, остается крайне важной для превращения политических инициатив в реальные изменения, которые позволят укрепить государственные институты, повысить эффективность управления и обеспечить долгосрочную стабильность в стране.