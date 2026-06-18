Гутерриш: язык вражды – первый шаг к расчеловечиванию

Источник: United Nations – Объединенные Нации –

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На фоне того, как язык вражды на цифровых платформах продолжает провоцировать всплески насилия против уязвимых групп населения в реальной жизни, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с жестким предупреждением: свобода слова никогда не должна служить оправданием для разжигания ненависти.

«Язык вражды – это первый шаг на пути к расчеловечиванию», – заявил Гутерриш в своем послании по случаю Международного дня борьбы с языком вражды.

По его словам, ксенофобская риторика стала «инструментом раскола». Ее используют в политических целях и направляют на конкретные группы населения: женщин, мигрантов, беженцев, представителей сообщества ЛГБТИК+, людей с инвалидностью.

Под управлением искусственного интеллекта

«В цифровую эпоху язык вражды распространяется молниеносно. Его катализатором выступают нерегулируемые онлайн-платформы, а искусственный интеллект лишь усугубляет ситуацию», – подчеркнул глава ООН.

«Очень многие алгоритмы сегодня поощряют агрессию и раскол общества. Они монетизируют ложь ради “лайков” и продвигают насилие ради просмотров. При этом анонимность в сети позволяет виновникам годами избегать ответственности», – добавил он.

Представительница структуры «ООН-женщины» Каллиопи Мингейру в интервью Службе новостей ООН отметила, что стремительный технологический прогресс значительно облегчил трансляцию патриархальных и ретроградных взглядов.

«Так называемая “маносфера” – это не какой-то отдельный сайт или закрытое сообщество, – пояснила Мингейру. – Это огромная экосистема, где алгоритмы за считаные часы распространяют мизогинию и идеи, направленные против гендерного равенства, формируя у аудитории ощущение, что такое поведение абсолютно нормально и приемлемо».

Мингейру признает, что искусственный интеллект не создавал женоненавистничество, но очевидно масштабировал его: «Теперь организаторы травли могут штамповать дипфейки, порнографический контент, созданный нейросетями, и поддельные аккаунты гораздо быстрее, без каких-либо продвинутых технических навыков и за небольшие деньги».

В защиту информации

Генеральный секретарь ООН последовательно отвергает аргументы о том, что борьба с агрессией в сети ущемляет свободу слова. Еще в 2019 году в ответ на рост ксенофобии в мире он дал старт Стратегии и Плану действий ООН по борьбе с ненавистнической риторикой.

Этот документ помогает координировать работу всех структур организации по выявлению, предотвращению и пресечению этого явления, и гарантирует строгое соблюдение международных стандартов в области прав человека. «Свобода выражения мнений, – убежден Гутерриш, – не может быть оправданием для деструктивных призывов».

Недавно разработанные Глобальные принципы информационной добросовестности предлагают новое видение цифрового пространства. Мировые информационные потоки больше не должны контролироваться небольшой группой корпораций из нескольких стран.

Вместо этого инициатива призывает вернуть контроль пользователям: дать людям возможность самим решать, какой контент потреблять, как настраивать свои онлайн-платформы и как распоряжаться личными данными.

В рамках Международного дня борьбы с языком вражды ООН проводит серию профильных мероприятий. Среди них – дискуссия, посвященная историческим и современным формам дискриминации против представителей народа рома в Европе, а также круглый стол, участники которого обсудят создание коалиций и выработку практических инструментов для противодействия агрессии в медиапространстве.