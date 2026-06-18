Главные новости дня | четверг: Иран, Эбола, Судан, Эль-Ниньо

Источник: United Nations – Объединенные Нации –

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Главные новости дня в ООН и в мире: МАГАТЭ готово приступить к проверке иранской ядерной программы, в ДР Конго начнет работу старший координатор по проблеме Эболы, Генсек призвал к деэскалации в суданском Северном Кордофане, агентства ООН запросили средства для защиты людей от последствий явления Эль-Ниньо.

Иранская ядерная программа

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси приветствовал подписание первоначального меморандума между Ираном и США и заявил о готовности агентства приступить к практической работе, включая проверку иранской ядерной программы. По его словам, признание незаменимой роли МАГАТЭ является хорошей отправной точкой. Согласно сообщениям СМИ, меморандум предусматривает проведение переговоров в течение максимум 60 дней с момента его принятия – с целью заключения окончательного соглашения. Одним из ключевых вопросов остается обогащение урана Ираном, при этом Тегеран должен подтвердить отсутствие намерений создавать ядерное оружие.

Вспышка Эболы

Координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер назначил Жюльена Харнейса, который ранее руководил гуманитарными операциями Организации в Йемене, старшим координатором по проблеме Эболы. Решение было принято после консультаций с главой Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханомом Гебрейесусом. Харнейс будет координировать деятельность агентств ООН и партнерских НПО, базируясь в городе Буниа, одном из очагов вспышки лихорадки Эбола на востоке ДР Конго.

Насилие в Судане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую обеспокоенность эскалацией боевых действий в районе города Эль-Обейд в суданском штате Северный Кордофан. Особую тревогу вызывают удары беспилотников по мирным жителям и объектам гражданской инфраструктуры, а также сообщения о переброске Силами быстрого реагирования значительных подкреплений к городу. Глава ООН призвал все стороны проявить сдержанность и принять необходимые меры для защиты мирного населения.

Явление Эль-Ниньо

На защиту почти 9 миллионов человек в 22 странах, которые могут пострадать от последствий мощного климатического феномена Эль-Ниньо, требуется 202 миллиона долларов. Об этом заявляют представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Всемирной продовольственной программы. Согласно прогнозам, в оставшиеся месяцы 2026 года, а также в 2027-м году, Эль-Ниньо будет усиливаться: в одних регионах установится нетипичная засуха, а в других, напротив, возрастет риск наводнений из-за обильных осадков.