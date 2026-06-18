В ожидании Эль-Ниньо: агентства ООН призывают защитить 8,8 млн человек от экстремальных погодных явлений

Источник: United Nations – Объединенные Нации –

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На защиту почти 9 миллионов человек в 22 странах, которые могут пострадать от последствий мощного климатического феномена Эль-Ниньо, требуется 202 миллиона долларов. Об этом заявляют представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП).

Они выступили с совместным призывом к международному сообществу: средства необходимо выделить как можно скорее перед тем, как последствия Эль-Ниньо подорвут сельскохозяйственное производство в беднейших регионах планеты.

Согласно прогнозам, в оставшиеся месяцы 2026 года, а также в 2027-м, Эль-Ниньо будет усиливаться: в одних регионах установится нетипичная засуха, а в других, напротив, возрастет риск наводнений из-за обильных осадков. Это может сорвать посевную кампанию, погубить урожай, истощить пастбища и водные ресурсы.

Ожидается, что во второй половине 2026 года мощный Эль-Ниньо повысит вероятность засух, наводнений и штормов в отдельных частях Африки, Азии, Тихоокеанского региона, а также Латинской Америки и Карибского бассейна.

При этом миллионы людей и без того страдают от острой нехватки продовольствия, вызванной вооруженными конфликтами, экономической нестабильностью, вынужденным переселением и экономическими потрясениями.

Масштабирование помощи

В настоящее время ФАО и ВПП уже готовы оказать превентивную помощь 1,2 миллиона человек, которые окажутся в зоне влияния Эль-Ниньо. Дополнительные инвестиции в размере 167 миллионов долларов позволят агентствам оперативно расширить поддержку и включить в программы помощи еще 7,6 миллиона человек.

Упреждающие меры не только высокоэффективны, но и экономически выгодны, говорят в ФАО и ВПП. Каждый доллар, вложенный в «превентивное реагирование», позволяет сэкономить до 7 долларов на ликвидации последствий катаклизмов.

«Опыт неизменно доказывает: ранние действия гораздо эффективнее и обходятся значительно дешевле, чем реагирование на уже разгоревшийся кризис», – заявила заместитель Генерального директора ФАО Бет Бекдол.

«У нас есть данные, инструменты и доказательная база, позволяющие распознать риски до того, как они перерастут в чрезвычайную ситуацию. Главная трудность – обеспечить своевременное финансирование», – добавила она.

Исполняющий обязанности главы ВПП Карл Скау подчеркнул, что мир не сможет справиться с последствиями еще одного продовольственного кризиса.

«При должном финансировании мы сможем действовать быстрее, сократить расходы и прийти на помощь людям до того, как ситуация выйдет из-под контроля», – сказал он.

Выделенные средства пойдут на финансирование комплекса проверенных упреждающих мер, адаптированных к местным условиям. Они включают в себя прямую денежную помощь, предоставление населению семян засухоустойчивых и влаголюбивых культур, меры по защите и вакцинации скота, создание систем сбора и хранения воды и возведение противопаводковых сооружений.

Целевые страны

В центре внимания находятся 22 страны, включая Гаити, Камерун, Кению, Судан, Афганистан, Пакистан, Венесуэлу, Гватемалу, Гондурас и Колумбию.

Их выбрали на основе комплексного анализа рисков (с учетом метеопрогнозов по Эль-Ниньо и его возможных последствий), исторических погодных условий, сельскохозяйственных календарей, текущего уровня нехватки продовольствия и оперативной готовности на местах.