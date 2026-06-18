В Новгородском государственном университете разработали архитектуру единой трансграничной туристической платформы для путешественников из России и Китая

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Санкт-Петербург, 18 июня /Синьхуа/ — Разработку под названием “Цифровое туристическое облако Шелкового пути” для путешественников из России и Китая представили в Новгородском государственном университете /НовГУ/, сообщила пресс-служба вуза.

Разработка призвана объединить сервисы бронирования, платежей, визовой поддержки и мультиязычной навигации для туристов. Платформа включает модуль мгновенного мультиязычного перевода, платежный шлюз с поддержкой сервисов Alipay, WeChat Pay, SberPay и карт “Мир”, а также систему оцифровки виз и таможенных процедур с автоматической проверкой документов и отслеживанием статуса в реальном времени.

В “Цифровом туристическом облаке Шелкового пути” также предусмотрены ИИ-помощник для построения персонализированных маршрутов и гиды по ключевым достопримечательностям /Красной площади, Запретному городу, памятникам Золотого кольца/ с функцией дополненной реальности.

Авторы намерены представить свою разработку на площадках приграничного сотрудничества, сообщили в НовГУ. –0–

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