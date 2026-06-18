Верховный лидер Ирана заявил, что дал разрешение на подписание меморандума о взаимопонимании с США, несмотря на иное мнение по этому вопросу

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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Тегеран, 18 июня /Синьхуа/ — Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в четверг заявил, что, несмотря на иное мнение по данному вопросу, он дал разрешение на подписание мирного меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.

М. Хаменеи сделал соответствующее заявление в обращении к иранскому народу, которое было распространено государственными СМИ спустя несколько часов после подписания президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом меморандума о прекращении войны.

Он отметил, что соответствующие иранские официальные лица приложили значительные усилия на пути к достижению нынешнего этапа переговоров, действуя “из чувства сострадания и доброй воли”. Он добавил, что “именно президент США использовал для этого все возможные рычаги воздействия”.

М. Хаменеи подчеркнул: “В принципе, у меня было иное мнение, однако я дал разрешение в связи с обязательством, которое уважаемый президент /Ирана/ как председатель Высшего совета национальной безопасности /ВСНБ/ взял передо мной от своего имени и от имени других членов совета — защищать права иранского народа и фронта сопротивления, а также после того, как он заявил, что готов взять на себя ответственность за это”.

Верховный лидер Ирана также сообщил, что М. Пезешкиан и другие члены ВСНБ заявили: если Соединенные Штаты выдвинут “чрезмерные требования”, они их не примут. –0–

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