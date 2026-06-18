Больше чем игра: объединяющая роль футбола

Источник: United Nations – Объединенные Нации –

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Футбол в дни чемпионата мира – общая тема для дипломатов и сотрудников ООН. Накануне болельщики из числа ооновцев собрались в Нью-Йорке на совместный просмотр матча сборных Узбекистана и Колумбии.

Атмосфера встречи отличалась от обычных мероприятий в ООН – участники вместе следили за игрой, обсуждали спорные моменты, реагировали на опасные атаки и делились впечатлениями. На несколько часов различия в должностях и языках отошли на второй план – футбол сработал как общий знаменатель.

Мероприятие организовало Постоянное представительство Узбекистана при ООН в поддержку национальной сборной, которая впервые выступает на мировом первенстве.

Фото предоставлено Постоянным представительством Узбекистана при ООН

Выступая перед собравшимися, Постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов отметил, что выход сборной на чемпионат мира стал важным событием для страны и результатом того, что развитию спорта и поддержке молодежи последовательно уделялось внимание. По его словам, этот успех вызывает чувство гордости у людей не только в Узбекистане, но и во всей Центральной Азии.

Во время мероприятия говорили и о более широкой роли спорта. Отмечалось, что футбол остается самым популярным видом спорта в мире и помогает людям находить общий язык независимо от возраста, культуры и происхождения. Именно поэтому в ООН рассматривают футбол как один из мощнейших инструментов социального сплочения, продвижения гендерного равенства и прав человека, а также укрепления мира.

Чемпионат-2026 уже в разгаре, и интерес к турниру ощущается далеко за пределами стадионов. Финальный матч пройдет на стадионе New York New Jersey в штате Нью-Джерси – всего в нескольких километрах от штаб-квартиры ООН. Поэтому разговор о роли спорта как инструмента диалога и взаимного уважения для Нью-Йорка сегодня звучит особенно актуально.

В здании штаб-квартиры ООН в эти дни можно увидеть выставку, посвященную чемпионату мира и объединяющей силе футбола. Она рассказывает о проекте Управления ООН по делам беженцев (УВКБ), представившего символическую сборную из 11 действующих профессиональных футболистов мирового уровня, которые в прошлом были беженцами. Капитаном команды стал посол доброй воли УВКБ Альфонсо Дэвис (капитан сборной Канады, родившийся в лагере беженцев в Гане). В состав также вошел защитник сборной Германии Антонио Рюдигер. Проект призван привлечь внимание к потенциалу беженцев.