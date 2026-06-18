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Источник: Китайская Народная Республика на русском языке –

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Казань, 18 июня /Синьхуа/ — Юбилейный саммит Россия — АСЕАН в Казани показал, что сотрудничество, а не конфронтация — это лучший путь к построению мира. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии /АСЕАН/ выдержала испытание временем и выстроила систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на взаимный учет интересов. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин.

“Ассоциация государств Юго-Восточной Азии пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и в мире в целом, выдержала испытание временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, опирающуюся на общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов”, — заявил В. Путин, выступая на пленарном заседании саммита.

Президент России подчеркнул, что именно эти принципы лежат в основе отношений России с АСЕАН. Эти отношения имеют характер стратегического партнерства, “которое в условиях геополитической турбулентности является важным стабилизирующим фактором в Азиатско-Тихоокеанском регионе”.

Участники саммита единодушно приветствовали договоренности между США и Ираном, говорили о многополярном мире, расчетах в национальных валютах и новых торговых маршрутах, а также обсудили события в Евразии в целом. Они приветствовали возможности для углубления сотрудничества между АСЕАН и Шанхайской организацией сотрудничества, а также взаимодействие между АСЕАН и Евразийским экономическим сообществом.

По итогам саммита принят пакет документов — Казанская декларация, Комплексный план действий Россия — АСЕАН, Совместное заявление о сотрудничестве в области культуры и Совместное заявление о сотрудничестве в области энергетики. –0–

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