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Posted on
October 18, 2024
by
Source: MIL-OSI Russian Language News
MIL OSI
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Финансовые новости: 18.10.2024, 10-42 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги EUTR (ЕвроТранс).
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Финансовые новости: 18.10.2024, 11-18 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0ZYDU3 (СвердлОб4).