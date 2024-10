ГУУ обновил процесс организации проектного обучения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Проектный офис Управления акселерационных программ и проектного обучения Государственного университета управления сообщает о нововведениях в организации процессов проектного обучения, обязательных для студентов 1-3 курса бакалавриата очной формы обучения.

В этом учебном году в рамках проектного обучения организованы тематические мероприятия проектного дня в рамках функционирования Клубов поддержки проектного обучения, организуемых всеми кафедрами ГУУ, а также в рамках деятельности структурных подразделений ГУУ, участвующих в реализации проектного обучения (Центр проектного менторства, Бизнес-акселератор, Бизнес-инкубатор и другие).

Для участия в мероприятиях проектного дня теперь необходимо вступить в сообщество «Проектное обучение в ГУУ» на платформе MakeEvents (единые данные для входа с платформой BusinessChain). В нём будет доступен календарь событий, станет проводиться регистрация на мероприятия и вестись контроль посещаемости мероприятий проектного дня.

Чтобы все данные подгружались правильно и у вас не возникло проблем с учётом посещаемости мероприятий, каждому студенту 1-3 курса бакалаврита в обязательном порядке необходимо пройти регистрацию (если она ещё не пройдена) и заполнить личный профиль в точном соответствии с инструкцией по регистрации. Для остальных студентов – по желанию.

По окончании каждого мероприятия проверяйте отметку о вашем посещении.

Напоминаем, что выбор мероприятий для участия является добровольным и должен исходить из личных предпочтений и направления собственной проектной деятельности. Однако в рамках дисциплины «Проектная работа» все студенты обязаны посетить не менее 10 мероприятий проектного дня в семестр.

Все проводимые мероприятия проектного дня проводятся с целью передачи опыта, обсуждения актуальных проблем и тенденций в области проектного управления и способствуют развитию универсальных, профессиональных и проектных компетенций обучающихся.

