В СПбГАСУ побывала делегация Хэнаньского градостроительного университета

В СПбГАСУ с дружеским визитом побывала делегация Хэнаньского градостроительного университета (КНР) – многолетнего партнёра нашего вуза. В ходе встречи стороны обсудили решения конкретных вопросов сотрудничества и перспективы его развития.

В составе делегации Хэнаньского градостроительного университета прибыли вице-президент университета Ван Цзин, директор Института архитектурных исследований Чжан Цзяньго, декан факультета менеджмента Хо Сунтао, декан факультета архитектуры и градостроительства Син Янь. Со стороны СПбГАСУ во встрече приняли участие первый проректор Светлана Головина, проректор по образовательной деятельности Сергей Михайлов, проректор по экономике и финансам Елизавета Дружинина, декан архитектурного факультета Екатерина Возняк, декан факультета экономики и управления Галина Токунова, декан факультета инженерной экологии и городского хозяйства Дмитрий Ульрих, заведующий кафедрой водопользования и экологии Святослав Федоров, начальник управления международной деятельности Шуайнат Ахмадулаева.

Светлана Головина подчеркнула, что сегодня университеты и академические учреждения Китая являются маяками передовых знаний, научных открытий и высококачественного образования. Они не только вносят значимый вклад в стремительное развитие своей страны, но и стали неотъемлемой и важной частью мирового академического сообщества.

«Наш университет традиционно уделяет большое внимание реализации научно-образовательных проектов с университетами Китая. С 2017 года наиболее динамично развиваются отношения с Хэнаньским градостроительным университетом. Данное сотрудничество предусматривает широкий спектр направлений, реализацию совместных образовательных программ, академический обмен преподавателями и студентами, проведение совместных летних школ, осуществление научно-технических разработок, проведение научно-практических конференций, расширение лабораторной базы и издательскую деятельность. Только за последний год более 70 наших студентов ознакомились с историей, культурой, системой профессионального образования Китая в рамках программы академической мобильности. В настоящее время десять студентов Хэнаньского университета находятся по обмену в нашем университете», – отметила Светлана Головина.

Первый проректор добавила, что с 2020 г. СПбГАСУ участвует в реализации образовательной программы подготовки бакалавров по программе водоснабжения и водоотведения, финансируемой китайской стороной. В этой работе ежегодно принимали участие до 20 преподавателей семи кафедр нашего университета. И сегодня есть возможность и необходимость обсудить дальнейший ход реализации данного проекта.

Аналогичного мнения придерживается Ван Цзин. Вице-президент напомнила, что история сотрудничества наших стран и университетов имеет долгую историю. С советского периода оба государства сотрудничали в различных градостроительных и архитектурных проектах.

«Сегодня наше сотрудничество развивается на уровне руководства, укрепляются связи между преподавательским составом и студентами. Это важно. В наших университетах много аналогичных образовательных программ: архитектура, градостроительство, инженерная экология, водопользование. Мы поддерживаем политику открытости, развиваем международное сотрудничество, и самым близким партнёром стал СПбГАСУ. Нынешняя встреча поможет укрепить наше разностороннее сотрудничество, в том числе в организации образовательного процесса», – рассказала Ван Цзин.

В настоящее время в СПбГАСУ обучаются 37 студентов из Хэнаньского градостроительного университета, из них 22 магистранта и 15 аспирантов. Как было подчёркнуто сторонами, такой успешный опыт необходимо расширять в разных направлениях. Примеры активного развития сотрудничества привела Екатерина Возняк. Так, студенты обоих университетов приняли участие в архитектурном конкурсе «АрхКонцепция», китайско-российском конкурсе «Будущее наступает!». Также студенты СПбГАСУ прошли стажировку в Хэнаньском градостроительном университете.

Интерес делегации из Китая вызвал и факультет экономики и управления СПбГАСУ, с деятельностью которого ознакомила Галина Токунова.

«Мы высоко ценим наше партнёрство и уверены в том, что совместными усилиями будем укреплять связи между нашими университетами», – резюмировала Светлана Головина.

В ходе пребывания в СПбГАСУ делегация посетила историко-информационный центр, испытательный центр, архитектурный факультет, кафедру теплогазоснабжения и вентиляции и выставку работ китайских и советских учёных в области архитектурно-строительного искусства (середина – вторая половина XX в.) в научно-технической библиотеке.

