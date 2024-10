Финансовые новости: Банк России расширяет стимулирующее регулирование для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации (17.10.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Совет директоров Банка России 14 октября 2024 года расширил условия применения риск-ориентированного стимулирующего регулирования для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ).

С учетом значимости проектов ТС и САЭ для устойчивого развития экономики разрешается:

применять стимулирующее регулирование по проектам, начатым до 30 сентября 2022 года, если на 1 октября 2022 года было потрачено менее 15% бюджета проекта (ранее можно было применять только по проектам, начатым после 30 сентября 2022 года);

применять стимулирующее регулирование, если рефинансируются кредиты, удовлетворяющие критериям ТС и САЭ, ранее выданные другими банками (ранее льготы на рефинансирование не предоставлялись);

не требовать участия собственными средствами инвестора в проектах, соответствующих критериям проектного финансирования, высокой и максимальной категорий качества (ранее требовалось участие в размере не менее 20%);

применять стимулирующее регулирование в течение 10 лет с даты предоставления банком первого кредита на реализацию проекта, реализуемого в рамках концессионного соглашения (для других проектов максимальный срок применения льготы сохраняется 7 лет).

Эти меры расширят для банков потенциал финансирования важных проектов и повысят интерес к распределению рисков среди банков по крупным проектам.

Также, учитывая низкий риск и высокую важность для экономики отдельных крупных проектов ТС и САЭ, реализуемых через механизм концессионных соглашений, Банк России дополнительно смягчает условия применения стимулирующего регулирования:

для высококачественных 1 проектов разрешается применять пониженный риск-вес 65% при применении финализированного подхода для расчета нормативов достаточности капитала, что соответствует риск-весу надежных и прозрачных компаний (инвестиционного класса);

проектов разрешается применять пониженный риск-вес 65% при применении финализированного подхода для расчета нормативов достаточности капитала, что соответствует риск-весу надежных и прозрачных компаний (инвестиционного класса); разрешается оценивать кредитное качество таких проектов как максимальное, если оно отнесено к I категории качества.

В части концессионных соглашений указанные подходы применяются только при одновременном соответствии концессионного соглашения следующим условиям:

концедентом является Российская Федерация;

в концессионном соглашении предусмотрена обязанность концедента компенсировать банку проценты по кредиту и полностью вернуть основной долг в случае расторжения соглашения;

банк-кредитор имеет право инициировать расторжение соглашения, если заемщик-концессионер недобросовестно исполняет свои обязательства перед ним.

В дальнейшем Банк России планирует разработать специальное регулирование концессионных соглашений, которое будет учитывать факторы снижения рисков для всех концессий, не только для проектов ТС и САЭ.

1 I категория качества в соответствии с Положением Банка России № 590-П или Положением Банка России № 611-П.

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

