Финансовые новости: Банк России расширяет стимулирующее регулирование для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации (17.10.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Совет директоров Банка России 14 октября 2024 года расширил условия применения риск-ориентированного стимулирующего регулирования для проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики (ТС и САЭ).
С учетом значимости проектов ТС и САЭ для устойчивого развития экономики разрешается:
- применять стимулирующее регулирование по проектам, начатым до 30 сентября 2022 года, если на 1 октября 2022 года было потрачено менее 15% бюджета проекта (ранее можно было применять только по проектам, начатым после 30 сентября 2022 года);
- применять стимулирующее регулирование, если рефинансируются кредиты, удовлетворяющие критериям ТС и САЭ, ранее выданные другими банками (ранее льготы на рефинансирование не предоставлялись);
- не требовать участия собственными средствами инвестора в проектах, соответствующих критериям проектного финансирования, высокой и максимальной категорий качества (ранее требовалось участие в размере не менее 20%);
- применять стимулирующее регулирование в течение 10 лет с даты предоставления банком первого кредита на реализацию проекта, реализуемого в рамках концессионного соглашения (для других проектов максимальный срок применения льготы сохраняется 7 лет).
Эти меры расширят для банков потенциал финансирования важных проектов и повысят интерес к распределению рисков среди банков по крупным проектам.
Также, учитывая низкий риск и высокую важность для экономики отдельных крупных проектов ТС и САЭ, реализуемых через механизм концессионных соглашений, Банк России дополнительно смягчает условия применения стимулирующего регулирования:
- для высококачественных1 проектов разрешается применять пониженный риск-вес 65% при применении финализированного подхода для расчета нормативов достаточности капитала, что соответствует риск-весу надежных и прозрачных компаний (инвестиционного класса);
- разрешается оценивать кредитное качество таких проектов как максимальное, если оно отнесено к I категории качества.
В части концессионных соглашений указанные подходы применяются только при одновременном соответствии концессионного соглашения следующим условиям:
- концедентом является Российская Федерация;
- в концессионном соглашении предусмотрена обязанность концедента компенсировать банку проценты по кредиту и полностью вернуть основной долг в случае расторжения соглашения;
- банк-кредитор имеет право инициировать расторжение соглашения, если заемщик-концессионер недобросовестно исполняет свои обязательства перед ним.
В дальнейшем Банк России планирует разработать специальное регулирование концессионных соглашений, которое будет учитывать факторы снижения рисков для всех концессий, не только для проектов ТС и САЭ.
1 I категория качества в соответствии с Положением Банка России №
При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.
http://www.cbr.ru/press/PR/?file=638647601884419977BANK_SECTOR.htm