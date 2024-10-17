Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
17 октября Государственный университет управления и Федерация спортивного программирования России заключили соглашение о сотрудничестве.
Подписи под документом поставили проректор ГУУ Виталий Лапшенков и исполнительный директор Федерации спортивного программирования России Андрей Арбузов.
Встреча состоялась на самом масштабном отраслевом событии отечественного спорта – форуме «Россия спортивная держава», который служит площадкой для обсуждения путей развития спортивной отрасли в стране.
Особое внимание на форуме уделяется инновационным видам спорта, которые становятся все более популярными. Одним из них является спортивное программирование, которое сочетает технологии, креатив и спортивные навыки.
Подписанное соглашение открывает новые горизонты для совместной работы и развития инновационных видов спорта в нашем университете.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 17.10.2024
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Федерация спортивного программирования России стала новым партнёром ГУУ