Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

17 октября Государственный университет управления и Федерация спортивного программирования России заключили соглашение о сотрудничестве.

Подписи под документом поставили проректор ГУУ Виталий Лапшенков и исполнительный директор Федерации спортивного программирования России Андрей Арбузов.

Встреча состоялась на самом масштабном отраслевом событии отечественного спорта – форуме «Россия спортивная держава», который служит площадкой для обсуждения путей развития спортивной отрасли в стране.

Особое внимание на форуме уделяется инновационным видам спорта, которые становятся все более популярными. Одним из них является спортивное программирование, которое сочетает технологии, креатив и спортивные навыки.

Подписанное соглашение открывает новые горизонты для совместной работы и развития инновационных видов спорта в нашем университете.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI