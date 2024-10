Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 27 октября поезда Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) перейдут на зимнее расписание. Изменения коснутся Павелецкого, Савеловского, Казанского, Калужского и Нижегородского направлений, а также Большого кольца Московской железной дороги.

Корректировка графика традиционно проводится совместно с Московской железной дорогой дважды в год. Это связано с наступлением и завершением дачного сезона. Весной пассажиры чаще выезжают за город, а осенью востребованность таких поездок снижается, поэтому на осенне-зимний период из расписания временно выведут «дачные» поезда.

Павелецкое направление и Большое кольцо Московской железной дороги

На Павелецком направлении и Большом кольце Московской железной дороги отменят поезда:

— № 6991 и 6993 Павелецкий вокзал — Яганово;

— № 6992 и 6994 Яганово — Павелецкий вокзал;

— № 6875/6975 Бекасово-1 — Детково — Михнево;

— № 6393 Павелецкий вокзал — Михнево;

— № 6394 Михнево — Павелецкий вокзал;

— № 6181 Павелецкий вокзал — Кашира;

— № 6182 Кашира — Павелецкий вокзал.

По выходным дням там будут курсировать другие поезда:

— № 6391 Павелецкий вокзал — Михнево;

— № 6392 Михнево — Павелецкий вокзал;

— № 6904 Яганово — Михнево;

— № 6873/6973 Бекасово-1 — Детково — Яганово;

— № 6683 Павелецкий вокзал — Домодедово;

— № 6682 Домодедово — Павелецкий вокзал.

Савеловское и Казанское направления

На Савеловском направлении отменят три электрички выходного дня — это поезда № 6354в Савеловский вокзал — Савелово, № 6363в Савелово — Савеловский вокзал и № 6921в Лобня — Савеловский вокзал.

На Казанском направлении в выходные дни отменят два поезда — это электрички № 6016в Голутвин — Рязань-1 и № 6007в Рязань-1 — Голутвин. По воскресеньям не будут ходить электрички № 6366в Воскресенск — Егорьевск-2 и № 6365в Егорьевск-2 — Воскресенск. По субботам с 2 ноября из расписания выведут поезда № 7193в Куровская — Казанский вокзал, № 7194в Казанский вокзал — Черусти и № 7687 Черусти — Куровская.

Кроме того, с 6 октября отменен поезд № 7051в Рязань-2 — Казанский вокзал, курсирующий по воскресеньям. По выходным на Казанском направлении организовали новые маршруты № 6009 Рязань-1 — Рыбное и № 6018 Рыбное — Рязань-1.

Калужское и Нижегородское направления

На Калужском и Нижегородском направлениях выведут из расписания поезда выходного дня № 6383 Киевский вокзал — Малоярославец, № 6384 Малоярославец — Киевский вокзал, № 6773 и 6775 Ферзиково — Калуга-1, а также № 6772 и 6776 Калуга-1 — Ферзиково. При этом ежедневно назначат шестивагонные электрички № 6157/6158 и 6107/6108 Киевский вокзал — Калуга-1.

С 28 сентября отменены поезда № 7083/7084 Площадь Трех Вокзалов — Владимир, № 7703/7704 Владимир — Площадь Трех Вокзалов и № 7103/7104 Железнодорожная — Площадь Трех Вокзалов, курсировавшие по субботам.

Ознакомиться с расписанием движения электричек можно на официальном сайте компании-перевозчика и в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/145316073/

MIL OSI