Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Постановление от 4 октября 2024 года №1337

Правительство продолжает поддержку инвесторов, реализующих крупные проекты в приоритетных отраслях экономики. По поручению Президента принято решение увеличить размер господдержки программы «Фабрика проектного финансирования».

Документ Постановление от 4 октября 2024 года №1337

Постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, с 500 млрд до 600 млрд рублей увеличивается размер участия госкорпорации «ВЭБ.РФ» в синдицированных займах, что поможет нарастить общее кредитование инвестиционных проектов в приоритетных секторах экономики до 6 трлн рублей.

Как отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства, в целом программа призвана решить проблему недостаточности капитала. В её рамках возводятся крупные объекты в газохимической промышленности, магистральной инфраструктуре, металлургии и других сферах. Они способствуют достижению национальных целей, утверждённых главой государства, развитию российских регионов и страны в целом.

«Фабрика проектного финансирования» была запущена в 2018 году, став новым механизмом привлечения инвестиций. Программа предполагает выдачу кредитов на реализацию инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. Получить такие займы можно на проекты стоимостью от 3 млрд рублей. Оператором программы, координирующим её работу, проводящим отбор и экспертизу проектов, выступает «ВЭБ.РФ».

Постановление подготовлено для исполнения поручений Президента по итогам XXVII Петербургского международного экономического форума, проходившего в июне 2024 года, и встречи с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, состоявшейся в апреле 2024 года.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 15 февраля 2018 года № 158.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/53023/

MIL OSI