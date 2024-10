Правительство профинансирует реализацию приоритетных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и поддержит перевозки по Севморпути

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 17 октября 2024 года № 2883-р

На реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, а также на субсидирование перевозок по Северному морскому пути будет направлено более 14,3 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Из общей суммы свыше 14 млрд рублей пойдёт на запуск приоритетных проектов, включая реализацию мастер-планов дальневосточных городов, в том числе Улан-Удэ, Владивостока, Хабаровска, Биробиджана, Магадана, Свободного.

Анонсируя это решение на заседании Правительства 17 октября, Михаил Мишустин отметил, что Правительство по поручению Президента продолжает ускоренными темпами развивать на Дальнем Востоке и в Арктике социальную и промышленную инфраструктуру, создавать новые точки роста экономики, а также повышать качество жизни людей.

Кроме того, федеральные средства пойдут на субсидирование регулярных перевозок по Северному морскому пути. На эти цели будет выделено 300 млн рублей. Они будут направлены компаниям-перевозчикам на компенсацию недополученных из‑за льготных тарифов доходов, а также расходов, связанных с заходами судна в порты.

Работа идёт в рамках федеральных проектов «Новые возможности для Дальнего Востока» и «Развитие Северного морского пути».

