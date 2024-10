Начался приём заявок на бесплатное обучение для иностранных граждан

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Стартовала отборочная кампания на 2025–2026 учебный год для иностранных граждан, желающих учиться в России за счёт бюджетных средств Российской Федерации. Регистрация на портале информационной системы продлится до 15 января 2025 года, и все желающие должны успеть подать заявки в установленный срок.

Для участия в отборочных испытаниях кандидатам нужно зарегистрироваться на указанном сайте и заполнить анкету. Тем, кто планирует учиться в аспирантуре, нужно предоставить не только анкету, но и список опубликованных научных работ и/или мотивационное письмо. В этом письме необходимо указать информацию об образовании, вузе, специальности, а также достижениях в научной деятельности. Это поможет комиссии оценить уровень подготовки и мотивацию кандидатов.

Заполненную анкету нужно перевести в статус «на проверку» в установленные сроки, так как заявки в статусе «черновик» рассматриваться не будут. Кандидаты также могут предоставить сведения о своих индивидуальных достижениях, которые будут учитываться при отборе: участие в стажировках, конференциях и других научных мероприятиях.

При появлении вопросов или затруднений с регистрацией кандидаты могут обратиться за консультацией в техподдержку через личный кабинет на сайте или в Представительство Россотрудничества в своей стране.

Аспирантка Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ Фарьял Дехкан учится по квоте Россотрудничества. Вот что она рассказала о своём поступлении в Политехнический университет: Это важный шаг в моей жизни, и, как и многие другие студенты, я испытывала смешанные чувства радости и тревоги. Первые дни в кампусе Политеха были наполнены любопытством к новым предметам, преподавателям и учебным методам. Студенты здесь чувствуют себя частью большой и разнообразной группы, что вдохновляет нас на обучение и развитие .

Иностранным студентам предоставляется уникальная возможность получить образование высокого уровня в России, а также стать частью международного университетского сообщества.

https://www.spbstu.ru/media/news/education/nachalsya-priyem-zayavok-na-besplatnoe-obuchenie-dlya-inostrannykh-grazhdan/

