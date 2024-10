Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Чернышенко: Башкортостан передал Самарской области эстафету Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр спорта Михаил Дегтярёв осмотрели экспозицию международного форума «Россия – спортивная держава» и дали старт спортивному проекту «Путь трофея Игр будущего 2.0». В ходе осмотра состоялась церемония передачи символа форума и права проведения мероприятия в 2025 году Самаре.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко и Министр спорта Михаил Дегтярёв осмотрели экспозицию международного форума «Россия – спортивная держава» и дали старт спортивному проекту «Путь трофея Игр будущего 2.0». В ходе осмотра состоялась церемония передачи символа форума и права проведения мероприятия в 2025 году Самаре.

«Крайне важно, что в рамках форума “Россия – спортивная держава„ будут проходить панельные дискуссии на актуальные для всех вопросы, связанные с развитием и будущим международного спорта. Такого спорта, который не подвержен политической конъюнктуре и не используется как оружие против других стран. Попытки недружественного Запада запретить всё русское, включая нашу культуру, язык и спорт, действительно провалились. В этом году мы провели крупнейшие международные, открытые соревнования – Игры будущего, “Дети Азии„, Игры БРИКС. И их количество будет только увеличиваться. Россия открыта для всего мира, и об этом сегодня заявляется с трибуны форума “Россия – спортивная держава„», – подчеркнул вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко обратил внимание на символичность проведения форума в год 450-летия Уфы и рассказал о достижениях региона в области развития спорта: в Башкортостане один из самых высоких уровней обеспеченности спортивной инфраструктурой и вовлечённости жителей в регулярные занятия спортом.

Зампред Правительства отметил, что в условиях, в которых находится наша страна, особенно заметно её объединение вокруг Президента Владимира Путина, в том числе и в области спорта. Глава государства поставил задачу увеличить к 2030 году количество людей, систематически занимающихся спортом, до 70%. По словам вице-премьера, Республика Башкортостан является отличной площадкой и примером.

«Мы планируем, что цель – 70% граждан, регулярно занимающихся спортом, будет достигнута к 2030 году. На сегодняшний день уже около 60% россиян активно занимаются спортом. Здесь слагаемые успеха – это наши тренеры, спортсмены, инфраструктура, которая по решению Президента развивается очень бурными темпами в последние годы. Глава государства поручил нам дополнительно вводить 350 объектов спорта в год. Деньги на эти цели заложены», – сказал Михаил Дегтярёв.

Министр спорта также отметил совместную работу с Правительством: «Мы учитываем все поручения Президента, федеральные программы, процессные мероприятия и работу с регионами. Плюс комплексная госпрограмма, которую Президент Владимир Владимирович Путин поддержал по предложению Дмитрия Николаевича Чернышенко. Мы сейчас над ней работаем. Она будет учитывать и федеральный бюджет, и региональные средства, которые идут на спорт, и внебюджетные источники. Крупные компании много тратят на спорт, мы их за это благодарим. Теперь эти средства будут учитываться при планировании расходов».

Дмитрий Чернышенко совместно с Михаилом Дегтярёвым и исполняющим обязанности премьер-министра правительства Республики Башкортостан Андреем Назаровым посетил стенды Минпромторга России, Государственного музея спорта, «СМП Рейсинг», Республики Беларусь, Самарской, Сахалинской и Тульской областей, Башкортостана.

Минпромторг России представил разработки отечественных производителей и показал их продукцию. На стенде Государственного музея спорта представили уникальную коллекцию факелов Олимпийских игр разных лет.

На стенде Самарской области исполняющий обязанности премьер-министра Башкортостана Андрей Назаров торжественно передал губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву символическую эстафетную палочку – право проведения форума «Россия – спортивная держава» в 2025 году.

«Благодарны Президенту Владимиру Путину за оказанное доверие провести международный форум в столице нашей республики. Мы подошли к этому вопросу с особой ответственностью. Проделали по‑настоящему масштабную работу. Передаём символ главного спортивного мероприятия страны нашим уважаемым соседям – Самарской области», – подчеркнул Андрей Назаров.

Также Дмитрий Чернышенко совместно с Михаилом Дегтярёвым, президентом федерации фиджитал-спорта России Никитой Нагорным и руководителем проекта «Игры будущего» Игорем Столяровым дал старт спортивному проекту «Путь трофея Игр будущего 2.0» – международному автопробегу с главным трофеем Игр.

Заместитель Председателя Правительства напомнил, что в феврале этого года по инициативе Президента Владимира Путина впервые в истории человечества состоялись Игры будущего. Они прошли с огромным успехом: 116 стран, 2 тысячи спортсменов, более 3,5 млрд просмотров.

Уже организована Международная федерация фиджитал-спорта. Следующие Игры пройдут в 2025 году в Арабских Эмиратах, а третьи – в Казахстане.

«Путь трофея пройдёт через восемь государств, среди которых будут и страны, которые примут Игры будущего. Значение этого путешествия сложно переоценить, поскольку оно будет популяризировать фиджитал-движение – спортивное движение, которое объединяет науку, технологии и спорт, создаёт новых звёзд, которые одинаково развиты и в виртуальном, и в физическом мире. Именно за ними – эффективное будущее нашего мира. Мы очень рады, что партнёры продолжают поддерживать этот формат», – подчеркнул вице-премьер.

Михаил Дегтярёв отметил, что трофей Игр даже побывал в космосе, и рассказал о создании фиджитал-центров: «Также по поручению Дмитрия Николаевича Чернышенко при поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина у нас будут построены до 2030 года минимум 300 фиджитал-центров по всей стране. Средства в бюджете у нас заложены, сейчас на согласовании. Мы эту работу провели, за этим будущее – физическая активность плюс киберспорт дают здорового современного человека будущего».

Международный автопробег «Путь трофея Игр будущего 2.0» направлен на то, чтобы придать фиджитал ещё больший масштаб. Он пройдёт с 17 октября по 22 ноября 2024 года по территории России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Ирана и Катара.

