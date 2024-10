VR-разработки, геймдизайн, онлайн-сообщества: фестиваль игровой индустрии состоялся в НИУ ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

На площадке бизнес-школы завершился фестиваль «Хочу в геймдев!». Его организовала команда преподавателей и выпускников программы «Менеджмент игровых проектов». В кампусе ВШБ на Шаболовке собралось более 220 представителей игровой индустрии: от новичков до разработчиков, сценаристов и других профессионалов геймдева. Инициаторы проекта предложили яркую программу, чтобы участники сразу смогли погрузиться в шоукейс-проекты, мастер-классы и обсуждения, лекции от гуру индустрии – не были забыты ни теоретические, ни практические аспекты разработки игр. Партнер фестиваля – компания “Виртуальные очки”.

Шоукейс-зона стала особенным акцентом события – здесь развернули свои проекты студенты программы «Менеджмент игровых проектов». Одним из них стала игра «Twilight Wars», созданная выпускниками и преподавателем Сергеем Голубкиным, недавно вышедшая в ранний доступ на платформе VK Play. Участникам повезло увидеть премьеру от команды Террабайт Геймс и блогера Дарьи Островской — игру «Run Away from Me: Alexandra» — и множество других перспективных проектов. Детский развивающий проект «КнигаКит», разработанный выпускницей программы и победительницей Всероссийского конкурса «Начни игру», стенд студии Vengeance Games с их проектами «Azrael: Herald of the Death» и «Shadows of Vengeance», кооперативный шутер «Ironwaste» от команды выпускника 21games. Отдельную зону фестиваля посвятили технологиям виртуальной и дополненной реальности. Здесь тестировались новейшие VR-разработки, такие как ролевой VR-шутер «Dixotomia», и новая VR-игра «Smasher VR» от команды BHS. Специальным гостем фестиваля стала Анастасия Шалункова с командой одного из крупнейших сообществ независимых разработчиков — «Геймдев Шрёдингера». Они провели мастер-класс по созданию маскотов и организации онлайн-сообществ и обсудили с участниками будущее «Геймдева Шрёдингера» и сотрудничество с региональными разработчиками. Вместе с ними в мероприятии приняли участие партнёры со Всероссийского конкурса «Начни игру», который стал социальным лифтом для многих разработчиков. Они провели множество активностей и вручили фирменные подарки. Лекционная часть фестиваля стартовала с приветствия Вячеслава Уточкина, руководителя программы «Менеджмент игровых проектов». Первый спикер, Константин Сахнов, продюсер и основатель Vengeance Games, рассказал о том, как стать геймдизайнером, какие навыки для этого необходимы и как подготовиться к работе в индустрии. Олег Доброштан подхватил тему управления проектами и рассказал, как важно собрать правильную команду и держать ее на волне мотивации. Сергей Чекмаев, писатель, сценарист, литературный продюсер, член Правления Союза литераторов РФ, и Николай Калиниченко, председатель Союза литераторов РФ, анонсировали выпуск книг по игровым франшизам. Вячеслав Уточкин и Сергей Зыков, преподаватели программы «Менеджмент игровых проектов», совместно с представителями и членами Союза литераторов представили книгу в жанре РеалРПГ про геймдизайнера, попавшего в мир игры. Череду анонсов завершила новость об открытия студии Dzen Games Studio, созданной будущими слушателями программы «Менеджмент игровых проектов» при поддержке преподавателей. Илья Бойцов, еще один спикер фестиваля, основатель студии Midhard, также выпускник и преподаватель программы ВШБ, поделился своим опытом работы в игровой индустрии, рассказал о рисках и удачах своего пути. Выступление Андрея Малахова, геймдиректора Mensa Studio, было посвящено питчингу проектов и оценке идеи на ранних этапах разработки. Финальным аккордом мероприятия стал круглый стол, приглашенные эксперты и гости обсудили актуальные тренды геймдизайна. В дискуссии приняли участие известные персоны игровой индустрии: Константин Сахнов, игровой продюсер и основатель студии Vengeance Games, Владимир Агарёв, креативный директор студии Jay-Joy, Ольга Максименкова, доцент факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, и Денис Поздняков, совладелец студий «Винторог» и Contrast Games. Спикеры обсудили искусственный интеллект в геймдеве, рост инди-проектов и новые возможности для разработчиков через государственные фонды и гранты. Фестиваль «Хочу в геймдев!» в Высшей школе бизнеса НИУ ВШЭ стал знаковым событием для всех, кто интересуется игровой индустрией.

https://gsb.hse.ru/news/975637470.html

