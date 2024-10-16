Финансовые новости: 17.10.2024 состоится депозитный аукцион АО “Корпорация “МСП”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Параметры;

Дата проведения депозитного аукциона 17.10.2024. Валюта размещения RUB. Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 1 455 000 000.00. Срок размещения, дней 33. Дата внесения средств 18.10.2024. Дата возврата средств 20.11.2024. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых 18.00. Условия заключения, срочный или особый(Срочный). Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения) 1 455 000 000.00. Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.1. Форма аукциона, открытая или закрытая(Открытая). Основание Договора – Генеральное соглашение.

Расписание (по московскому времени). Заявки в предварительном режиме с 10:30 по 10:40. Заявки в режиме конкуренции с 10:40 по 10:50. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся до 11:30.

Дополнительные условия

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