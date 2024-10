Финансовые новости: Частные инвесторы смогут открывать брокерские счета через платформу Финуслуги

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Платформа личных финансов Финуслуги предоставила возможность в мобильном приложении пополнять брокерский счет и торговать биржевыми инструментами. Пилотный проект реализуется совместно с компанией “Финам”. В дальнейшем перечень партнеров и сервисов будет расширяться.

Презентация нового сервиса Финуслуг для брокерских компаний состоялась на Форуме инновационных технологий FINOPOLIS 2024, организованном Банком России. О новом этапе сотрудничества сообщили руководители платформы Финуслуги и “Финама”.

Клиенты “Финама” могут быстро и удобно пополнить брокерский счет через СБП или по реквизитам, а также осуществлять онлайн покупку и продажу биржевых инструментов – акций, паев биржевых фондов, валюты и драгоценных металлов. В перспективе все клиенты Финуслуг смогут открывать брокерские счета и по мере подключения к платформе других брокерских компаний видеть в едином интерфейсе свои инвестиционные портфели у разных брокеров, получать аналитику как по отдельному портфелю, так и по всем своим инвестициям. В приложении Финуслуги планируется также расширять список доступных биржевых инструментов, развивать аналитический и торговый функционал.

Для начинающих инвесторов на платформе Финуслуги доступно обучение в Школе Московской биржи. Любой желающий может получить здесь базовые знания о работе на биржевом рынке и осознанно совершать первые операции с инвестиционными инструментами.

Игорь Алутин, старший управляющий директор по розничному бизнесу Московской биржи и проекту Финуслуги:

“Благодаря партнерству с брокерами клиенты Финуслуг смогут подбирать оптимальные варианты брокерского обслуживания под свои задачи или стратегию инвестирования, а также получать информацию о своих активах в одном интерфейсе. Российским брокерским компаниям и банкам, обслуживающим почти 34 миллиона частных инвесторов, мы предлагаем новый канал взаимодействия с физическими лицами и дополнительный механизм привлечения клиентов. В перспективе технологии подключения брокеров к Финуслугам лягут в основу платформенного решения биржи, которое облегчит выход на рынок новым российским посредникам, будет способствовать развитию конкуренции на рынке и расширению продуктовой и сервисной линеек”.

Владислав Кочетков, президент — председатель правления ФГ “Финам”:

“Возможность открывать брокерский счет на “Финуслугах” и совершать сделки на платформе упростит частным инвесторам доступ к биржевым инструментам. Сегодня, когда все уже давно привыкли к тому, что все действия по управлению личными финансами можно совершить в рамках одного приложения или сайта, данный сервис будет как никогда востребованным. И тот факт, что сделки на бирже станут доступнее для большего числа начинающих инвесторов, не может не радовать. Мы по-прежнему уверены в том, что российский рынок способен приятно удивлять и сохраняет перспективы роста. Этому, в частности, будет способствовать популяризация инвестиций и повышение уровня финансовой грамотности, в том числе посредством платформы Финуслуги. “Финам” всегда выступал за развитие полезных финансовых привычек и за расширение возможностей инвесторов на фондовом рынке, поэтому мы с большим интересом подключились к проекту и первыми из брокеров предоставили частным клиентам возможность управлять своими финансами в одном окне через платформу Финуслуги”.

Финуслуги – финансовая платформа, созданная Московской биржей в рамках проекта “Маркетплейс” Банка России. На Финуслугах можно выбирать и открывать банковские вклады онлайн в режиме 24/7, брать кредиты наличными, приобретать полисы ОСАГО, ипотечного страхования, а также народные облигации российских регионов и ПИФы. Пополнять вклады и счета на Финуслугах можно с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Услуги предоставляются во всех регионах России.

Подробнее на сайте https://finuslugi.ru.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n74046

MIL OSI