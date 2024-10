Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

В сентябре с учетом сезонности цены росли быстрее, чем в августе. Заметно подорожали услуги зарубежного туризма и транспорта, выше обычной была индексация стоимости образовательных услуг. Многие показатели устойчивого роста цен также возросли к предыдущему месяцу.

Высокая инфляция формируется под влиянием сильного внутреннего спроса, за ростом которого не успевает производство товаров и услуг. Для того чтобы инфляция вновь стала низкой, требуются жесткие денежно-кредитные условия. Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии Банка России «Динамика потребительских цен». Фото на превью: Koonsiri Boonnak / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://www.cbr.ru/press/event/?id=21091

MIL OSI